Opposti si Attraggono? Falso. Partner Simili Sinonimo di Rapporto Duraturo

Gli opposti si attraggono. Affermazione erronea. Un'equipe di studiosi ha esaminato 1500 coppie ed ha concluso che sono i simili quelli che si attraggono. Lo studio è stato pubblicato sul magazine Journal of Personality and Social Psychology

"Ci sono similitudini che aiutano a vivere in coppia, ma anche differenze banali che creano un muro. C'è chi non sopporta il marito che russa a letto o l'idea di vedere lavorare la moglie. Per resistere nel tempo sono importanti i valori ma anche il piacere di fare le stesse cose. Il desiderio di fare un viaggio insieme, ad esempio, un impulso importante. Questo anche per quelle persone che nel quotidiano non hanno tempo da dedicare al partner".

E' proprio vero che non tutti i motti sono veri e, spesso, ci pensa la scienza a 'smontarli'. Al termine dell'indagine gli studiosi hanno constatato che lepiùsono quelle formate da persone con principi ed interessi comuni, con visioni della vita collimanti. Ovviamente, ciò che porta due soggetti ad innamorarsi non è la comunanza di valori o lo stesso pensiero, ma essereè importante per la longevità del rapporto. Insomma, se una coppia è formata da persone simili ha buone probabilità di durare a lungo. L'amore dura finché si è simili, dunque. Essere troppo diversi, alla lunga, porta al 'naufragio' della liaison. Lo aveva affermato anche lo psicologoche, mediante il suo Quoziente di compatibilità delle coppie, aveva scoperto che le divergenze causano il declino di un rapporto. Lo studioso inglese ha sottolineato che anche le differenze che possono sembrare banali, come ad esempio lasciare gli abiti sporchi in bagno, possono incidere sulladella. L'amore è eterno se gli amanti non battibeccano sulla scelta di un film da vedere in tv o al cinema, sul luogo delle vacanze, sul tipo di educazione da dare ai figli etc. Lo psicologo, dopo aver ricordato che è arduo trovare la ricetta universale dell'amore eterno, ha spiegato: