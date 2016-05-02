Cellino San Marco: casa di Al Bano Carrisi incendiata

Ignoti, la scorsa notte, hanno dato fuoco alla casa natale di Albano Carrisi, a Cellino San Marco, dove il celebre cantante ha vissuto per molto tempo con i suoi genitori

"E' stata la prima notizia della giornata e mi chiedo: perché? Vorrei conoscere chi è stato non per punirlo ma per capirlo. Mi piacerebbe fare come ha fatto il grande Papa Giovanni Paolo con Alì Agca".

"Ho sempre voluto conservare quella casa così com'era, per i miei figli, come documento del mio passato per loro. Non ci sono più di due stanzette. Ho voluto che restasse un simbolo intonso di umiltà, insieme con quella porta storica da cui sono entrato e uscito tante volte fino al 1961, quando sono andato via dalla Puglia, e che oggi è distrutta. Perché? Chiunque sia stato sappia fin da subito che può contare sul mio perdono, ma mi si aiuti a scoprire perché qualcuno ha voluto infliggermi uno sfregio spirituale di questo genere".

"Sono molto triste per la scomparsa della mia nipote, Natasha. Le volevo molto bene! E lei me ne voleva a me! Un cuore d'oro, una ragazza pura con l'animo gentile, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a dare una parola di conforto".

L'incendio è stato appiccato da sconosciuti verso le 4 di questa mattina. Ad allertare le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono state alcune persone che vivono vicino alla casa in cui Al Bano ha trascorso molto tempo della sua vita. I pompieri, subito accorsi sul posto, hanno domato le fiamme. Intanto a Cellino San Marco, piccolo centro in provincia di Brindisi, non si parla d'altro. Chi sarà mai stato l'autore dell'attentato incendiario contro la casa natia di Al Bano Carrisi? Fortunatamente, nessuna casa nelle vicinanze ha riportato danni, così come le auto. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, che hanno iniziato a compiere i primi rilevamenti. Al Bano e nessun componente della sua famiglia vive più in tale casa a cui, però, il cantante èpoiché vi ha trascorso momenti indimenticabili della sua vita. L'artista non ha voluto mai vendere un posto a lui così tanto caro. La notizia dell'incendio ha sconvolto Al Bano che, ora, si sta chiedendo perché ignoti hanno commesso il vile gesto:Momenti di panico, dunque, a Cellino San Marco nelle prime ore di questa mattina. I carabinieri della stazione di Cellino e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi hanno trovato, davanti alla casa di Al Bano del liquido infiammabile e dei volantini usati per appiccare il fuoco. I militari hanno sentito diversi vicini per scoprire se qualcuno ha visto i vandali in azione. Una cosa è certa: chi ha agito sa bene che il cantante è molto legato a tale abitazione, dove è nato e cresciuto, e dove torna spesso per godersi attimi di relax. Al Bano, sotto choc per l'attentato incendiario contro la sua casa di Cellino San Marco, ha spiegato:Un'altra brutta notizia per Al Bano Carrisi che, meno di un mese fa, ha perso la nipotefiglia del fratello Franco. La triste notizia venne annunciata dall'ex moglie del cantante, Romina Power, che era molto legata a Natasha, reputandola una figlia. Pare che la ragazza fosse malata da tempo. Al Bano, addolorato, aveva scritto su Facebook: