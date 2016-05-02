Eleonora D'Alessandro imita Belen: scandalo a Ciao Darwin

Scandalo a Ciao Darwin durante l'imitazione di Belen Rodriguez da parte di Eleonora D'Alessandro. Quest'ultima, però, ha precisato che durante l'esibizione nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis non ha fatto vedere le sue 'parti intime' e la farfallina sull'inguine non è un tatuaggio vero

"Non sono un'imitatrice e in ogni puntata di Ciao Darwin faccio il mio lavoro indossando i panni di diversi personaggi della storia e dell'attualità. Nella scorsa puntata del programma sono stata scelta dagli autori grazia alla mia vaga somiglianza alla vera Belen che mi perseguita da sempre, per interpretarla in una ricostruzione ludica e divertente di un Sanremo di qualche anno fa. Nella vita faccio l'indossatrice e aspiro a fare l'attrice, non voglio imitare nessuno e soprattutto non riesco a capire il perché il popolo del web mi abbia pesantemente criticato, non avendo mostrato nulla di più se non un tatuaggio finto e il mio fisico a parti intime coperte da un classico indumento color carnicino. Non sono la protagonista di Ciao Darwin, sono una delle tante artiste in mezzo a diverse colleghe che fanno il mio stesso lavoro. Sono una ragazza seria e sensibile, amo il mondo dello spettacolo e spero di realizzarmi sempre di più, sia in televisione che al cinema. Trovarmi catapultata in una polemica sterile come questa è deprimente, e all'inizio mi ha ferito perché non mi aspettavo di ricevere tante attenzioni solo per aver svolto il mio lavoro, ma poi, a mente fredda, ho compreso che fa parte del gioco. Voglio ringraziare Paolo Bonolis e gli autori del programma di Canale 5 per l'importante opportunità che mi hanno offerto di far parte di una grande famiglia e di successo come quella di Ciao Darwin, ma ringrazio anche chi mi ha elogiato o aspramente criticato o offeso sui social, perché grazie a loro sono qui a parlarne".

"Mi piacerebbe molto lavorare ancora al fianco di Paolo Bonolis e sarebbe stupendo far parte del mini-mondo di 'Avanti un Altro' ma per il momento non ho proposte a riguardo. Continuo a fare sfilate e forse farò qualcosa per il cinema ma è ancora troppo presto per parlarne".

Eleonora D'Alessandro ha 22 anni e fa l'indossatrice. Dopo aver imitato Belen al Festival di Sanremo, quando fece notare un tatuaggio sull'inguine ritraente una farfallina, Eleonora è stata criticata aspramente. Lei, però, si è difesa durante un'intervista aLa D'Alessandro collaborerà ancora con Bonolis? Sempre ai microfoni di Radiochat.it, la 22enne romana ha chiarito:L'indossatrice romana, dunque, ha risposto per le rime a tutti i suoi detrattori, ringraziandoli perché con le loro critiche è aumentata la sua notorietà. Eleonora ha precisato, dunque, che non voleva proprio imitare Belen. Eppure molti telespettatori sono rimasti sconcertati davanti alla performance della 22enne romana che ha riproposto la celebre discesa di Belen sul palco dell'Ariston, indossando lo stesso abito con uno spacco, però, molto più pronunciato, che ha lasciato intravedere il tatuaggio ritraente la farfallina e qualcosa di più. Molti telespettatori sono rimasti stupefatti, domandandosi se la D'Alessandro avesse indossato la biancheria intima.