Cerotto sostituirà siringa: paura dell'ago addio! Invenzione irlandese

Molte persone non si sottopongono a prelievi ematici perché temono l'ago. Ebbene, tale timore avrà una fine, visto che un gruppo di scienziati ha ideato un cerotto che sostituirà la siringa.

I ricercatori della Queens University di Belfast hanno ideato un sensazionale cerotto composto da 361 micro-aghi in polimero che vanno ad inserirsi, senza causare il minimo dolore, nella parte più esterna della pelle. Non incidendo su nessuna terminazione nervosa, il dolore tipico della puntura non si sente.

I micro-aghi del cerotto prelevano la “parte liquida” che divide le cellule che verrà esaminata dai medici per accertare se contiene patologie. La scoperta renderà contente tutte le persone che hanno molta paura degli aghi.

Pare che il cerotto non necessita di una grande competenza medica per usarlo. Si dovrà verificare, comunque, se esso potrà sostituire in tutto e per tutto le classiche siringhe. Vero è che siamo in presenza dell'ennesimo trionfo della scienza che migliora la vita di tutti noi.