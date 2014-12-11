Cristina D'Avena urta sensibilità animalisti: "Vi chiedo scusa"

Figuraccia di Cristina D’Avena durante la trasmissione 'La vita in diretta'. La cantante divenuta famosa per aver interpretato le colonne sonore di tanti cartoni animati è stata criticata da molti amanti degli animali.

Cristina, parlando di superstizioni, aveva detto di seguire sempre alcuni riti scaramantici, come usare sempre lo stesso microfono durante i suoi show. La cantante crede, inoltre, che i gatti neri che attraversano la strada portano male. "Una volta sono chiusa un quarto d’ora in macchina, poi sono scesa, ho fatto tre giri e ho fatto una figuraccia perché ho finto di guardare le gomme", ha raccontato la D'Avena.

La popstar tanto amata dai bimbi ha subito capito di aver sbagliato e sul suo profilo Facebook si è scusata per aver urtato la sensibilità di chi ama gli animali, specialmente i gatti neri. “Vi chiedo scusa perché mi sono resa conto di aver detto una cosa molto sciocca e molto stupida. Vi chiedo scusa. Io amo tutti gli animali compreso il gatto nero”, ha scritto Cristina.