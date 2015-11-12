Home Home Tim Cook Esalta Genio Italiano all'Università Bocconi

di Redazione 12/11/2015

Tim Cook, CEO della Apple, è arrivato in Italia nei giorni scorsi ed ha tenuto un lungo discorso all'Università Bocconi, davanti a tanti studenti, desiderosi di conoscere il pensiero e le idee dell'amministratore delegato di uno dei colossi mondiali dell'hi-tech Il CEO Apple ha evidenziato l'eccellenza italiana nell'ambito tecnologico, ricordando la capacità straordinaria degli esperti italiani di coniugare funzionalità e design. Cook ha affermato che il rapporto tra Apple e il Belpaese è sempre stato idilliaco ed iniziò nel lontano 1985, quando il fondatore della società, il compianto Steve Jobs, si recò a Firenze per ordinare le pietre che poi avrebbero formato la pavimentazione degli store Apple. Cook ha esortato i ragazzi ad oltrepassare le frontiere, guardare sempre al di là della siepe per realizzare un mondo migliore. Tutti coloro che perseguono un obiettivo, secondo il CEO Apple, dovrebbero sempre lavorare tenendo d'occhio i propri valori. L'amministratore delegato non ha nascosto che il team Apple è rimasto sempre affascinato dall'immensa creatività italiana, a cui si ispira ancora oggi. Insomma, Tim Cook ha riservato belle parole per l'Italia e gli italiani. Meno male.

