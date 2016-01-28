Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cetraro, Medico Ucciso mentre Fa Jogging: Mistero sulla Morte di Anna Giordanelli

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Misterioso episodio in provincia di Cosenza, precisamente a Cetraro. Chi ha ucciso Anna Giordanelli, medico 53enne?

  La donna era uscita di casa per fare jogging ma qualcuno l'ha trucidata. In un primo momento si era pensato a un incidente stradale, a un'auto che ha travolto il medico; poi, però, gli inquirenti hanno notato una spranga di ferro vicino al cadavere ed hanno ipotizzato che potesse essere l'arma con cui il medico è stato ucciso. Gli investigatori, al momento non escludono nessuna ipotesi. Bruno Giordano, Procuratore capo di Paola, ha affermato durante un'intervista all'Agi:
"Non abbiamo una pista precisa, ma stiamo indagando per capire se possa essersi trattato di un omicidio preterintenzionale o volontario. Nel pomeriggio di oggi, o al massimo domani ci sarà l'autopsia che ci dirà di più sulla causa della morte".
La Procura di Paola, dopo il ritrovamento del corpo esanime di Anna Giordanelli, ha subito aperto un'inchiesta. All'inizio gli inquirenti avevano pensato a un incidente stradale per la presenza di impronte di pneumatici vicino al cadavere del medico di base di Cetraro. Adesso, invece, si ipotizza che qualcuno abbia seguito la Giordanelli, colpendola da dietro con la sbarra pesante. Anna era una persona normale, sposata e madre di figli, e molto apprezzata a Cetraro. Chi ha sentito il desiderio di ucciderla?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sparatoria in Ospedale Militare di San Diego? No, Falso Allarme

Articolo Successivo

Rihanna, "ANTI" E' Arrivato: Ottavo Disco in Carriera

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023