Home Home Rihanna, "ANTI" E' Arrivato: Ottavo Disco in Carriera

Rihanna, "ANTI" E' Arrivato: Ottavo Disco in Carriera

di Redazione 28/01/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Fan di Rihanna in visibilio, poiché la popstar barbadiana ha fatto uscire il suo nuovo disco "ANTI" L'ottavo disco di Rihanna si può già ascoltare in streaming ed è scaricabile da Tidal. L'edizione Deluxe di "ANTI", comprendente 16 canzoni, verrà pubblicata però solo domani, 29 gennaio 2016. L'uscita del disco era nell'aria, soprattutto dopo la pubblicazione di "WORK" feat. Drake. Inoltre Riri aveva postato su Twitter un'immagine che la ritraeva mentre ascoltava musica con cuffie Dolce e Gabbana. La nuova tournée della popstar barbadiana partirà a febbraio da San Diego. Negli ultimi tempi, il nuovo disco di Rihanna ha fatto parlare molto di sé per via del particolare artwork, curato dall'artista Roy Nachum, caro amico dell'artista. "ANTI" contiene anche i brani "FourFiveSeconds" e "American Oxygen", brani di successo usciti negli ultimi mesi. L'ultimo disco di Riri, "Unapologetic", risale al 2012. Il nuovo capolavoro di Rihanna si potrà scaricare esclusivamente da Tidal per una settimana; poi sarà disponibile anche su tutte le altre piattaforme. Tra le 19 canzoni presenti nella versione Deluxe, che uscirà domani, ci sono anche "Sex With Me" e "Pose". Tra le tappe dell'Anti World Tour ce n'è anche una in Italia: Rihanna, infatti, si esibirà il prossimo 13 luglio a Milano (San Siro).

Condividi Facebook Twitter Whatsapp