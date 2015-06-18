Charleston: sparatoria in una chiesa afroamericana, 9 vittime

Sparatoria in una chiesa afroamericana di Charleston (South Carolina). Un uomo bianco è entrato ed ha sparato numerosi colpi contro le persone che si trovavano in chiesa. Il sindaco della città e la Polizia hanno reso noto che sono state uccise 9 persone. Una è rimasta ferita.

Il cruento episodio è avvenuto precisamente presso la Chiesa episcopale metodista African Emanuel, ovvero una delle più imponenti e antiche congregazioni nere nei pressi di Baltimora.

Nel momento in cui l'uomo è entrato in chiesa c'erano diversi soggetti appartenenti a un gruppo di studio sulla Bibbia.