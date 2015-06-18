Loading...

Getta la sigaretta in spiaggia: maxi multa a turista tedesco

18/06/2015

Un turista tedesco di 37 anni, è stato multato dagli agenti della Polizia municipale di Cagliari, che lo hanno sorpreso sulla spiaggia di Poetto, ove dopo aver spento una sigaretta, la stava occultando sotto la sabbia. L’uomo è stato sanzionato con una multa di 200,00 euro. Da anni sulla principale spiaggia del capoluogo sardo i bagnanti sono stati multati con sanzioni analoghe, grazie ai controlli della Polizia, per evitare che vengano lasciati rifiuti sulla spiaggia. Come aveva scritto il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda sulla sua pagina Facebook: “Spiaggia del Poetto, la prima multa non si scorda mai. Vale soprattutto per chi l'ha presa: 50 euro per una sigaretta spenta sulla sabbia. Abbandonare rifiuti sull'arenile può costare sino a 250 euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni e saranno potenziati nei fine settimana”. Michela Galli
