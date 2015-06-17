Home Attualità Michelle Obama a Milano: "I'm excited to be in Milan"

di Redazione 17/06/2015

Michelle Obama è arrivata a Milano assieme alle figlie Malia e Sasha e alla madre, Marian Robinson. La moglie di Barack Obama, dopo l'atterraggio all'aeroporto di Malpensa, è stata accolta dal governatore della Lombardia Roberto Maroni. "I'm excited to be in Milan", ha asserito la first lady americana, sottolineando di essere emozionata di incentivare il consumo di alimenti salutari contro l'obesità e il sovrappeso nella città dell'Expo. Michelle si è messa a cucinare con 20 bambini nel James Beard American Restaurant ed ha dichiarato: "Voi ragazzi dovete fare la vostra parte, per esempio mangiare verdure e conoscere ciò che mangiate, perché più cucinate e più ne avete la consapevolezza".

