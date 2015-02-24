Charlie Hebdo torna in edicola: "C'est reparti!", Urgono vignettisti

Charlie Hebdo non si piega al terrorismo. Domani, 25 febbraio, tornerà in edicola il nuovo numero del celebre giornale satirico francese, la cui redazione è stata falciata da un attentatore dell'Isis.

Forte delle donazioni ottenute dopo la strage jihadista, Charlie Hebdo torna al lavoro, anche se urgono nuovi vignettisti. La copertina del numero che uscirà domani ritrae un cane che fugge con una copia di Charlie Hebdo in bocca: lo inseguono le caricature di diversi personaggi, come Nicolas Sarkozy e Papa Francesco. I disegni sono neri su sfondo rosso. Il titolo è alquanto eloquente: "C’est reparti!", che significa "Si ricomincia".