Infedeltà femminile dipende dal gene AVPR1a

Molti uomini e donne tradiscono i loro partner. Perché? In passato tanti hanno sostenuto che il tradimento maschile fosse essenzialmente 'fisico'; quello femminile, invece, 'cerebrale'. Beh, un pizzico di verità c'è ma bisogna chiarire.

Un team di studiosi australiani dell'Università del Queensland ha scoperto che l'infedeltà femminile è correlata a un gene che si trova nel Dna, ovvero il gene AVPR1a. Quando nel dna è presente il suddetto gene è probabile che la donna tradisca il partner.

Alla luce di tale studio, si potrebbe dire che il tradimento del gentil sesso è questione di geni.