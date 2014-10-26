Loading...

Chioggia, tenta di salvare suo cane e annega: Procura apre fascicolo

di Redazione

26/10/2014

Si farebbe qualunque cosa per salvare la vita del proprio amico a quattro zampe, mettendo a rischio anche la propria vita. E' mistero sulla morte della 49enne Donatella Friani, annegata nelle ultime ore a Chioggia nel tentativo di salvare il suo cane.

Gli uomini della Capitaneria di Porto sono stati allertati dal compagno della vittima, il 65enne Giovanni Raimondi. La barca su cui si trovava la coppia è stata sequestrata. La Procura ha aperto un fascicolo. Si ipotizza il reato di omicidio colposo, ma nessuno ancora è indagato.

I carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto hanno ritrovato a riva i corpi esanimi della Friani e del suo cane.

