Apasra Hongsakula: 67enne che dimostra 20 anni, fu Miss Universo

26/10/2014

Nel 1964 venne incoronata Miss Universo e l'anno prima conquistò la fascia di Miss Thailandia. Oggi l'ex modella Apasra Hongsakula ha 67 anni ma sembra ancora giovane. Come mai? Molti sospettano che Apasra si sia sottoposta a numerosi 'ritocchini' anche se lei lo ha sempre negato.

La 67enne, ribattezzata "Pook", lasciò le passerelle mondiali molto presto: aveva solo 18 anni. Adesso è la titolare di una clinica di bellezza. Certamente, anche lei si sarà sottoposta a qualche trattamento, viste le immagini diffuse recentemente sul web.

