Dear Jack, straordinario concerto al Mediolanum Forum: 11.000 presenti

Straordinario momento per i Dear Jack, band capitanata da Alessio Bernabei che ha vinto il premio della critica ad "Amici 13". Il disco del gruppo è stato il più venduto nell'arco dei primi 6 mesi del 2014 ed ora inizia un tour nei palazzetti italiani, che si preannuncia emozionante.

Ieri i Dear Jack hanno estasiato i fan al Mediolanum Forum di Assago (Milano): presenti 11.000 persone. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Tgcom24, il gruppo ha detto: "Il successo? Lo dobbiamo ai nostri fan. Questa festa è per loro".

"Questa è la nostra prova del nove perché dopo 'Amici' abbiamo la grande occasione di incontrare i nostri fan con questo tour. Il riscontro dall'inizio di questa avventura live a Forlì il 4 ottobre, è stato sbalorditivo. Speriamo e vogliamo continuare questo bellissimo rapporto con loro nel tempo e non diventare meteore. Stiamo lavorando sodo perché ciò non accada, lo dobbiamo anche ai nostri fan, questa festa è per loro", hanno sottolineato i Dear Jack dopo la performance live milanese. Noi gli auguriamo tanta fortuna, anche perché di stoffa ne hanno molta.