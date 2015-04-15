Choc a Pordenone: massacra moglie e figlia con accetta

Choc nella calma Pordenone. La scorsa notte un uomo, non italiano, ha preso un'accetta ed ha colpito più volte la moglie e la figlia di 7 anni; poi ha chiamato la Polizia.

Una volta arrivati sul luogo del delitto, gli agenti si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: i corpi esanimi di madre e figlia si trovavano in un lago di sangue. L'omicida, ovviamente, è stato arrestato ed è attualmente sotto interrogatorio. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo non avrebbe ancora confessato il movente del duplice omicidio.