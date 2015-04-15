Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Poca acqua nel Ticino, Expo a rischio siccità

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Allarme lanciato dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi in una lettera ufficiale inviata alle autorità competenti, dopo che il Ministero ha imposto il rispetto di un accordo con la Svizzera! Se si dovesse verificare una siccità nei prossimi mesi nel nord ovest dell'Italia, Expo 2015 potrebbe restare senza acqua; il verde, i canali e le famose vie d'acqua potrebbero infatti restare senza l'acqua necessaria per il regolare funzionamento del sito espositivo. Sembra infatti che da mesi vada avanti una sorta di braccio di ferro tra il Ministero dell’Ambiente e il Parco del Ticino sulla gestione della diga, che deve amministrare l'acqua del fiume e del lago Maggiore nell'anno. Il livello delle acque è stabilito da un accordo con la Svizzera degli anni '40, ma dopo la siccità che nel 2006 causò danni pesanti all’agricoltura italiana, fino a giugno 2014, il Consorzio del Ticino, trattenne più acqua di quanto fissato, onde poterne smistarne di più in caso di stagioni troppo secche; risentitesi, le autorità elvetiche l'anno scorso hanno inviando una lettera di protesta al nostro Ministero dell’Ambiente, che ha imposto l'osservanza del trattato in attesa di un nuovo accordo, che pare però non esserci ancora stato. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Choc a Pordenone: massacra moglie e figlia con accetta

Articolo Successivo

Parla col marito di una donna, lei le incendia il volto per gelosia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025