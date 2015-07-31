Choc a Sarno, bimba morta per emorragia interna: violentata da vicini di casa?
di Redazione
31/07/2015
Episodio raccapricciante a Sarno, in provincia di Salerno. Un bimba di 3 anni è morta probabilmente per un'emorragia interna causata da sevizie. I medici dell'ospedale Martiri di Villa Malta non hanno dubbi: la piccola è stata violentataIl padre della bimba, un romeno separato, accusa i vicini di casa, a cui lasciava la figlioletta ogni mattina prima di andare al lavoro. Secondo lui sono loro ad aver stuprato la figlia. Ora l'uomo e i vicini di casa sono sotto interrogatorio presso la caserma dei carabinieri. Lidia, la bimba violentata, viveva a San Marzano sul Sarno assieme al padre. La madre era tornata in Romania.
