Choc a Sarno, bimba morta per emorragia interna: violentata da vicini di casa?

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2015

Episodio raccapricciante a Sarno, in provincia di Salerno. Un bimba di 3 anni è morta probabilmente per un'emorragia interna causata da sevizie. I medici dell'ospedale Martiri di Villa Malta non hanno dubbi: la piccola è stata violentata

  Il padre della bimba, un romeno separato, accusa i vicini di casa, a cui lasciava la figlioletta ogni mattina prima di andare al lavoro. Secondo lui sono loro ad aver stuprato la figlia. Ora l'uomo e i vicini di casa sono sotto interrogatorio presso la caserma dei carabinieri. Lidia, la bimba violentata, viveva a San Marzano sul Sarno assieme al padre. La madre era tornata in Romania.
