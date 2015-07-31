Home Cronaca Roma, carabinieri arrestano pusher al Pigneto: aggrediti da extracomunitari

di Redazione 31/07/2015

E poi dicono che americani e francesi non hanno ragione a sottolineare il degrado e la malvivenza presente a Roma. Episodi come quello accaduto nelle ultime ore al Pigneto, confortano le tesi stranieri. Un gruppo di carabinieri sono stati letteralmente accerchiati e minacciati da immigrati dopo il fermo di alcuni pusher I carabinieri avevano bloccato due pusher colombiani sull'affollata via del Pigneto ma, improvvisamente, altri immigrati hanno iniziato a minacciare ed aggredire i militari, cercando di liberare i due pusher. Alla fine, grazie all'intervento di vari cittadini, i militari sono riusciti ad arrestare gli spacciatori di droga. Al termine del blitz al Pigneto sono stati arrestati 7 immigrati che dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti, oltraggio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. "Roma è una città allo sbando dove la legalità è diventata un lusso in quartieri ormai senza regole, diventati invivibili per i cittadini", ha scritto su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

