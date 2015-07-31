Loading...

Elio Germano e Piotta: video per migliorare condizioni rom a Roma

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2015

Favorevoli e contrari al video che Elio Germanio e il Piotta hanno realizzato per sostenere un'associazione, Accogliamoci.it, che mira all'eliminazione dei campi rom per garantire una vita più dignitosa ai nomadi che si trovano a Roma

  Ovviamente, il video è stato criticato aspramente soprattutto da soggetti appartenenti ad organizzazioni, movimenti e partiti di estrema destra. Il video del Piotta e di Germano mira alla raccolta firme per dare ai nomadi una vita migliore a Roma. L'associazione Accogliamoci.it gode del supporto di molti personaggi del mondo della politica, tra cui Marco Pannella, Emma Bonino e lo stesso sindaco di Roma Ignazio Marino. Nel video, i due artisti discutono sulla questione dei campi rom a Roma. Il Piotta sottolinea che in Italia vivono 180.000 rom, pari allo 0,25% della popolazione. In altre nazioni ci sono molti più nomadi.
