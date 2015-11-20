Home Esteri Choc in Gran Bretagna, Italiana Uccide Figlie e si Costituisce

Una 24enne di origini italiane, Samira Lupidi, residente in Gran Bretagna, avrebbe ucciso i figlioletti con varie coltellate. Pare che la donna sia depressa Samira Lupidi uccide figli e si costituisce Le vittime della furia omicida della madre si chiamavano Evelyn, 3 anni, e Jasmin, un anno. Le piccole, secondo gli inquirenti, sarebbero morte dopo una lenta agonia dovuta alle ferite provocate dai colpi di arma da taglio. Secondo le prime indiscrezioni, Samira, dopo aver accoltellato le figlie, si è costituita alla Polizia. Ora è rinchiusa nel carcere di Bradford. Gli inquirenti hanno reso noto che la Lupidi dovrebbe essere interrogata, nelle prossime ore, dai magistrati. La donna dovrà spiegare bene la ragione perché ha preso quel coltello da cucina ed ha iniziato a colpire le figliolette, con un crudeltà inaudita. Sembra che Samira e il marito, ultimamente, litigassero spesso. Il rapporto si stava incrinando. Forse sono stati diversi elementi negativi a far cadere la donna nel tunnel della depressione. Il drammatico duplice omicidio è avvenuto proprio quando, a Parigini, i terroristi stavano scatenando l'inferno, ossia lo scorso venerdì, 13 novembre. Dall'Abruzzo a Bradford La Polizia, nelle ultime ore, ha diffuso le foto, decisamente tristi e raccapriccianti, che ritraggono i cadaveri delle bimbe. La tragedia ha sconvolto il Regno Unito. Non si parla d'altro e non si riesce il motivo per cui una mamma sia riuscita a commettere simili malvagità. Bradford è una grande città a nord di Londra, dove Samira e la sua famiglia si erano trasferiti nel 2011. La Lupidi era originaria dell'Abruzzo ed aveva deciso di andare a vivere in Inghilterra, come molti suoi connazionali, per avere una vita migliore, dignitosa e con un lavoro fisso. Invece, qualcosa non è andato per il verso giusto. La 24enne è uscita fuori di sé ed ha ucciso le sue care figlie. Una vicenda triste e agghiacciante su cui la Procura londinese ha avviato un'inchiesta.

