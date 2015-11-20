Home Home Gloria Guida, Simbolo Commedia Sexy all'Italiana Compie 60 Anni

di Redazione 20/11/2015

Tanti auguri a Gloria Guida, protagonista indiscussa della commedia sexy italiana. La moglie di Johnny Dorelli ha compiuto ieri 60 anni. Nonostante fama e denaro, l'attrice scelse di ritirarsi a vita privata nel 1988 Gloria: emblema della commedia sexy all'italiana Gloria Guida è un'attrice che, negli '70 e '80, mandò in visibilio gli uomini italiani e non solo. La sua bellezza prorompente non passava certo inosservata. Sono diventati dei veri cult film come "La liceale", "L'infermiera di notte" e "L'affittacamere". Le scene in questi film fanno quasi sorridere oggi, sembrano quasi caste. Oggi c'è il web, ed ogni commento in proposito è superfluo. A buon intenditor poche parole. Dopo aver recitato in numerosi film comici e un po' 'spinti', negli anni '80 Gloria collaborò con attori importanti, come Renato Pozzetto. Con quest'ultimo lavorò sul set de "La casa stregata", un film originale e divertente che non ci si stancherebbe mai di vederlo. Il teatro e l'incontro con Johnny Dorelli La Guida, forse stanca di interpretare solo banali commedie, decise di 'gettarsi a capofitto' nel mondo del teatro, anche perché così avrebbe conferito più 'valore' alla sua carriera. Beh, Gloria deve molto al teatro, non solo dal punto di vista professionale, visto che le ha permesso di incontrare l'uomo della sua vita, Johnny Dorelli, con cui ha avuto una figlia, Guendalina, che qualche anno fa l'ha resa nonna. Dopo qualche piece teatrale, Gloria ha deciso di lasciare il mondo del cinema e del teatro per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Oggi è una nonna attenta ed amorevole, anche se a guardarla non sembra proprio una nonna: è splendida ed ha mantenuto quello charme che ha fatto girare la testa a milioni di uomini. Durante una recente intervista, l'attrice ha detto che non rimpiange minimamente il set e i riflettori, preferendo il focolare, la famiglia e gli affetti. Contenta lei...

