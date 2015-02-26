Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cibo spazzatura è come droga: crea dipendenza, meglio starne alla larga

Redazione Avatar

di Redazione

26/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Meglio stare alla larga dal cibo spazzatura, il famigerato junk food, perché può dare dipendenza come alcol, droga e fumo. A scoprirlo è stata un'equipe di studiosi dell'Università del Michigan.

Alimenti come patatine fritte, cioccolato e pizza possono generare una forma di dipendenza che, ovviamente, causa obesità e influenza. Cibi eccessivamente trasformati inducono il cervello a provare una sensazione di benessere, portandolo a chiederne altri.

"Grazie a queste scoperte possiamo cambiare il nostro modo di affrontare l'obesità", ha asserito Nicole Avena, docente di farmacologia e sistemi terapeutici all'Icahn Scuola di Medicina Mount Sinai di New York.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Feyenoord-Roma: inciviltà tifosi olandesi, banana per Gervinho

Articolo Successivo

Giacomo Rondinella ci ha lasciati: incise "Malafemmena", brano scritto da Totò

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022