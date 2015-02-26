Cibo spazzatura è come droga: crea dipendenza, meglio starne alla larga

Meglio stare alla larga dal cibo spazzatura, il famigerato junk food, perché può dare dipendenza come alcol, droga e fumo. A scoprirlo è stata un'equipe di studiosi dell'Università del Michigan.

Alimenti come patatine fritte, cioccolato e pizza possono generare una forma di dipendenza che, ovviamente, causa obesità e influenza. Cibi eccessivamente trasformati inducono il cervello a provare una sensazione di benessere, portandolo a chiederne altri.

"Grazie a queste scoperte possiamo cambiare il nostro modo di affrontare l'obesità", ha asserito Nicole Avena, docente di farmacologia e sistemi terapeutici all'Icahn Scuola di Medicina Mount Sinai di New York.