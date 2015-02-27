Feyenoord-Roma: inciviltà tifosi olandesi, banana per Gervinho

L'inciviltà dei tifosi del Feyenoord non ha limiti. La scorsa settimana i supporter olandesi hanno devastato Roma, prima del match di Europa League contro i giallorossi, e ieri ha dimostrato di essere veramente barbari.

Durante la partita Feynoord-Roma, al De Kuip, vinta poi dalla squadra allenata da Garcia, un gruppo di supporter olandesi ha lanciato una banana gonfiabile nella zona dove Gervinho stava per tirare un fallo laterale. Subito l'arbitro ha richiamato gli allenatori e i capitani, invitando il personale dello stadio a lanciare un rimprovero ufficiale col megafono.

Non è finita qui. L'arbitro Turpin è stato colpito da un accendino. Il match è stato sospeso. I tifosi del Feyenoord si fanno riconoscere nuovamente. La partita è finita con la vittoria delle Roma. La Uefa infliggerà sicuramente multe pesanti al club di Rotterdam.