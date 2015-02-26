Giacomo Rondinella ci ha lasciati: incise "Malafemmena", brano scritto da Totò

Addio a Giacomo Rondinella, divenuto celebre per aver inciso uno dei brani più famosi della musica italiana, ovvero "Malafemmena", scritto nel 1951 da Totò. Rondinella è spirato a Roma. Aveva 91 anni.

Giacomo visse in una famiglia di artisti: il padre e la madre erano cantanti ed attori; il fratello Luciano cantante e discografico. I genitori, però, non volevano che Giacomo diventasse cantante e per questo fecero di tutto per proiettarlo nella carriera di capitano di lungo corso. Il tentativo, però, si rivelò vano: lo ha dimostrato la storia.