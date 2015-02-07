Cicciolina getta fango su Rocco Siffredi: "Non era nessuno". Intervista a La Zanzara

Cicciolina, dopo le fallimentari esperienze in politica, vuole tornare alla sua vecchia passione: il cinema 'spinto'. Ilona Staller ha rivelato la sua intenzione durante un'intervista rilasciata a La Zanzara su Radio 24. Sono ben 27 anni che Cicciolina non interpreta un film 'piccante'.

"Ho delle trattative in corso, che in Italia ma mi devono dare molti soldi. Le ultime scene hard le ho girate nel 1988. Ma sono un'icona in tutto il mondo, sono ancora molto popolare".

Nel corso dell'intervista, Cicciolina ha biasimato Rocco Siffredi, altra celebrità del cinema 'spinto': "Non era nessuno, l'abbiamo inventato io, Moana Pozzi e Riccardo Schicchi. L'abbiamo lanciato noi e ora parla male di me. Questo è fuori di testa... lui era uno sconosciuto, nessuno sapeva chi era. Abbiamo tirato su un personaggio che adesso parla male di me". "All'Isola l'ho visto invecchiato, sembra mio nonno, non lo riconosco da quando era ragazzo e abbiamo fatto dei film insieme".