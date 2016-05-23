Cile, uomo nudo cerca di farsi sbranare dai leoni (VIDEO)
di Redazione
23/05/2016
"Lo zoo ha un protocollo stabilito perché la vita delle persone è molto importante per noi. In quel momento non c'erano tranquillanti nello zoo per fermare i leoni che stavano sbranando il 20enne. Sono profondamente colpita dalla morte dei due leoni, un maschio e una femmina".Un testimone ha detto che quando Ferrara è entrato nudo nel recinto dei leoni ha iniziato a fare proclami religiosi del tipo "arriva l'apocalisse". Un episodio sconvolgente quello avvenuto a Santiago del Cile qualche giorno fa. Il 20enne voleva suicidarsi ma, alla fine, ha provocato il decesso di due leoni. https://youtu.be/D9lzwnj239M La Montalva ha aggiunto che il custode dello zoo ha dovuto salvare della vita di Ferrada e, purtroppo, sacrificare quella dei due leoni. La scelta, comunque sia, è stata criticata soprattutto dagli animalisti. Sul web sono stati postati molti messaggi di disprezzo per l'atteggiamento del personale dello zoo di Santiago. E' possibile che l'unica soluzione era quella di uccidere i due leoni? Non c'erano altre alternative per salvare il 20enne che, probabilmente, non è psichicamente stabile?
Redazione
