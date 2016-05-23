Cile, uomo nudo cerca di farsi sbranare dai leoni (VIDEO)

"Lo zoo ha un protocollo stabilito perché la vita delle persone è molto importante per noi. In quel momento non c'erano tranquillanti nello zoo per fermare i leoni che stavano sbranando il 20enne. Sono profondamente colpita dalla morte dei due leoni, un maschio e una femmina".

Strambo modo scelto da un ventenne di Santiago, in Cile, per suicidarsi. Franco Ferrada, qualche giorno fa, si è tolto tutti i vestiti ed è entrato nel recinto dei leoni, nel giardino zoologico della città cilena. I visitatori sono rimasti allibiti. L'uomo, secondo il personale dello zoo, era entrato dopo aver pagato regolarmente il biglietto. In realtà, però, non voleva visitare lo splendido parco come le altre persone ma voleva farsi sbranare dai grossi leoni, e così ha fatto. Dopo essere salito su un tetto, Ferrada si è lanciato nel recinto. All'inizio i leoni hanno iniziato a giocare un po' con lui, successivamente lo hannoUn custode del parco si trovava nei paraggi e non ha avuto altra scelta che sparare ai leoni. I due grossi felini sono morti e l'uomo è stato trasportato subito in ospedale con profonde ferite su tutto il corpo, specialmente al capo e all'area pelvica. L'episodio risale a sabato scorso. I responsabili dello zoo hanno confermato l'intento suicida dell'uomo nudo entrato nel recinto dei leoni perché in una sua giacca è stato trovato un biglietto con cui annunciava lo scriteriato gesto. I leoni hanno provocato gravi ferite al ventenne, che ora lotta tra la vita e la morte in un nosocomio di Santiago. Il direttore del Metropolitan Zoo di Santiago,ha detto che al momento dell'incidente il parco era affollato di visitatori:Un testimone ha detto che quando Ferrara è entrato nudo nel recinto dei leoni ha iniziato a fare proclami religiosi del tipo "arriva l'apocalisse". Un episodio sconvolgente quello avvenuto a Santiago del Cile qualche giorno fa. Il 20enne voleva suicidarsi ma, alla fine, ha provocato il decesso di due leoni. https://youtu.be/D9lzwnj239M La Montalva ha aggiunto che il custode dello zoo ha dovuto salvare della vita di Ferrada e, purtroppo, sacrificare quella dei due leoni. La scelta, comunque sia, è stata criticata soprattutto dagliSul web sono stati postati molti messaggi di disprezzo per l'atteggiamento del personale dello zoo di Santiago. E' possibile che l'unica soluzione era quella di uccidere i due leoni? Non c'erano altre alternative per salvare il 20enne che, probabilmente, non è psichicamente stabile?