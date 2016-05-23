Sandali Moda Estate 2016, Mai Un Passo Senza...

Il caldo è scoppiato e con esso la voglia di mostrare Pedicure perfette. Esiste un solo modo per sfoggiare eleganza ad ogni passo: i sandali Must Have dell'estate, da calzare con cognizione d'occasione. Tra i sandali più imperdibili dell'estate, inseriamo il tacco basso. Indispensabile nella vita pra tica e, se prezioso, utile ad un Outfit casual-chic, descrive sapientemente il gusto femminile per la confortevolezza. Elle vi propone il modello Sandro Avil. I mmancabili, al mare come in città, le zeppe colorate. Urlano solarità da tutti i pori e possono essere abbinate a prendisole o a gonne denim con estrema facilità. Elle vi propone il modello Dolce & Gabbana. Da gladiatrici dell'estate potrete sfidare l'arena del caldo torrido, con ai piedi i sandali alla schiava, rivisitati nel modello pon pon di Elina Linardaki per dare un tocco di colore a qualunque Outfit. Mai passati di moda i sandali nude, rigorosamente tacco 10, ma eleganti e minimalisti, per le serate meno scontate. Elle ci propone il modello Alexander Birman. Infine, per non tradire la follia estiva, lunga vita agli zoccoli platform, quest'anno, rigorosamente asimmetrici e possibilmente floreali, come il modello Alexander McQueen, già ai piedi delle Star! Voi da che altezza ammirerete i primi scorci d'estate?