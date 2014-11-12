Loading...

Beyoncé e Jay-Z, matrimonio salvato: "Ci vogliamo molto bene"

12/11/2014

Il rapporto tra Beyoncé e suo marito, il rapper Jay-Z, si sta rinsaldando dopo voci di rottura. Qualcuno sosteneva che la relazione tra i due fosse al capolinea. Invece no, vanno d'amore e d'accordo.

Pare che il rapper sia stato anche invitato alle nozze di Solange, sorella dell'ex Destiny's Child. Jay-Z e Solange non erano in buoni rapporti fino a qualche tempo fa, visto che lei gli ha sempre rimproverato i continui tradimenti ai danni della  famosa sorella.

"Ci vogliamo molto bene e siamo prima di tutto una famiglia. Ci siamo messi alle spalle ogni contrasto e speriamo che anche il pubblico possa fare lo stesso", hanno dichiarato recentemente Beyoncé e Jay-Z.

 
