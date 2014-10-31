Cina, sotto il pavimento oro: inaugurato originale store di preziosi

Camminare ed accorgersi che sotto i piedi c'è oro. E' l'esperienza che prova chi entra in un nuovo store cinese di preziosi, ubicato precisamente a Pechino.

L'originale store cinese è connotato da un vero drappo d'oro sotto il pavimento trasparente del suo atrio. Si tratta di centinaia di lingotti messi uno vicino all'altro e illuminati. Molti visitatori, pur di ammirarli da vicino, si sono messi a gattoni. La Cina fa ancora un volta parlare di sé: nazione piena di contraddizioni, sociali ed economiche.