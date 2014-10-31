Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cina, sotto il pavimento oro: inaugurato originale store di preziosi

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Camminare ed accorgersi che sotto i piedi c'è oro. E' l'esperienza che prova chi entra in un nuovo store cinese di preziosi,  ubicato precisamente a Pechino.

L'originale store cinese è connotato da un vero drappo d'oro sotto il pavimento trasparente del suo atrio. Si tratta di centinaia di lingotti messi uno vicino all'altro e illuminati. Molti visitatori, pur di ammirarli da vicino, si sono messi a gattoni. La Cina fa ancora un volta parlare di sé: nazione piena di contraddizioni, sociali ed economiche.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Confusi e Felici", commedia corale diretta da Bruno: Bisio superlativo

Articolo Successivo

"SpongeBob - Fuori dall'acqua": film ispirato a serie ideata da Hillenburg

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016