"SpongeBob - Fuori dall'acqua": film ispirato a serie ideata da Hillenburg

31/10/2014

La spugna più amata dai bimbi e più popolare al mondo, SpongeBob, uscirà dall'acqua nel nuovo film "SpongeBob - Fuori dall'acqua", nelle sale italiane da febbraio 2015. La simpatica spugna dovrà affrontare una nuova avventura, stavolta fuori dall'acqua. Il film trae ispirazione dalla serie ideata da Stephen Hillenburg ed è diretta da Paul Tibbitt. Pare che nel cast ci sia anche l'attore spagnolo Antonio Banderas.

Nel 2015 arriverà, dunque, il seguito di "SpongeBob-Il film", che riscosse molto successo 10 anni fa. La pellicola sarà sempre ambientata nella celebre Bikini Bottom. Non mancheranno scene live action. Il ruolo di Antonio Banderas? Pirata malvagio. Non ci resta che attendere il 2015.

