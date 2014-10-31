Loading...

"Confusi e Felici", commedia corale diretta da Bruno: Bisio superlativo

di Redazione

31/10/2014

"Confusi e Felici" è una commedia corale uscita ieri nelle sale italiane, che sicuramente farà sorridere non poco gli spettatori, visto il cast stellare. Claudio Bisio veste i panni di un analista in crisi che finisce nel tunnel della depressione: verrà salvato, paradossalmente, dai suoi stessi pazienti.

Oltre a Bisio, nel film hanno recitato attori del calibro di Rocco Papaleo, Marco Giallini e Anna Foglietta. Certo, non sarà facile la pellicola diretta da Massimiliano Bruno conquistare la vetta della classifica dei film più visti, in quanto dovrà vedersela con film del calibro di "Dracula Untold" e "Guardiani della Galassia". Vedremo se Bruno, Bisio e gli altri comici italiani faranno il miracolo.

