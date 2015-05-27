Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cina taglia dazi su beni di lusso: made in Italy sorride

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Cina ha deciso di dare un taglio ai dazi sui beni di lusso importati per rilanciare i consumi. La decisione fa bene anche all'Italia, che potrà esportare più beni in un Paese propenso all'acquisto di beni di lusso.

La riduzione dei dazi su prodotti di abbigliamento, cosmetici, calzature ed altri beni di lusso entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno. Ciò favorirà indubbiamente anche le imprese italiane, che potranno 'premere' maggiormente sull'export in Cina.

Carlo Calenda, viceministro allo Sviluppo economico è felice per la decisione presa in Cina, affermando: "Le prospettive per il nostro export sono ottime". Il made in Italy inizierà ad andare di moda in Cina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Addio a Claudio Caligari: regista de "L'odore della notte", funerali domani

Articolo Successivo

Naike Rivelli e Siria De Fazio amiche particolari: "Non siamo una coppia"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016