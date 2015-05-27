Cina taglia dazi su beni di lusso: made in Italy sorride
di Redazione
27/05/2015
La Cina ha deciso di dare un taglio ai dazi sui beni di lusso importati per rilanciare i consumi. La decisione fa bene anche all'Italia, che potrà esportare più beni in un Paese propenso all'acquisto di beni di lusso.
La riduzione dei dazi su prodotti di abbigliamento, cosmetici, calzature ed altri beni di lusso entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno. Ciò favorirà indubbiamente anche le imprese italiane, che potranno 'premere' maggiormente sull'export in Cina.
Carlo Calenda, viceministro allo Sviluppo economico è felice per la decisione presa in Cina, affermando: "Le prospettive per il nostro export sono ottime". Il made in Italy inizierà ad andare di moda in Cina.
