Naike Rivelli e Siria De Fazio amiche particolari: "Non siamo una coppia"

Naike Rivelli e Siria De Fazio sono molto amiche o c'è qualcosa di più. Se lo domandano in molti negli ultimi tempi. La figlia di Ornella Muti, però, ha fugato ogni dubbio, sottolineato che lei e Siria sono solo grandi amiche.

Sebbene le due trascorrano molto tempo insieme, postando sui social foto che le ritraggono in atteggiamenti provocanti, tengono a precisare che non sono una coppia. E quei baci appassionati?

Nel corso di un'intervista, Naike ha detto: "Siria per me è un raggio di sole che non ho intenzione di oscurare... occupa un posto importante in questa fase della mia vita e volevo condividere con mio figlio questa gioia".