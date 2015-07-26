Loading...

Cina, trapianti di testa sui roditori: primi risultati positivi

26/07/2015

In Cina sono stati effettuati i primi trapianti di testa sui roditori. I risultati sono stati decisamente promettenti ed ora si pensa di agire anche sull'uomo

    Uno studioso cinese ha detto che quando si compie un trapianto di testa si incontra innanzitutto l'impedimento della riperfusione del sangue nella testa impiantata. La difficoltà, comunque, potrebbe essere aggirata con la circolazione 'intrecciata' tra ricevente e donatore, in modo da non intaccare le funzioni neurologiche. Il ricercatore ha detto che è già pronto ad effettuare un trapianto di testa sulle scimmie. Non è la prima volta che la Cina fa parlare di sé per interventi chirurgici spettacolari, facendo scatenare dibattiti in tutto il mondo.
