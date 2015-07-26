Home Sport Gp Ungheria 2015, Vettel trionfa e dedica vittoria a Jules Bianchi

di Redazione 26/07/2015

Ferrari in festa. Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Ungheria ed incassa il secondo trionfo stagionale, dopo quello in Malesia. Per il tedesco della casa di Maranello si tratta della 41esima vittoria in carriera Vettel, al termine della gara, ha voluto dedicare la vittoria al pilota francese Jules Bianchi, deceduto recentemente dopo 9 mesi di tormento. "E' una giornata incredibile. Questa vittoria è per Jules. Per tutti noi è stata una settimana difficile. Noi della Ferrari sappiamo che sarebbe entrato a far parte della nostra famiglia. Quindi questa vittoria è per lui", ha affermato Sebastian durante la premiazione. Belle parole, cariche di emozione. Vettel ha sottolineato di aver fatto una bella partenza, ringraziando, come al solito, tutto il team Ferrari. Il pilota della Ferrari eguaglia, per numero di vittorie, il mitico pilota brasiliano Ayrton Senna.

