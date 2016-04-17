Cinema smartphone-friendly in arrivo

I ragazzi di oggi non riescono proprio a fare a meno degli smartphone, neanche quando trascorrono del tempo nei cinema. Ecco, allora, che negli Usa è stato proposto di creare dei cinema smartphone-friendly

"Quando si dice a un ragazzo di 22 anni di spegnere il telefono per non rovinare il film, è come chiedergli di tagliarsi il braccio sinistro sopra il gomito".

"Abbiamo bisogno di rimodellare il nostro prodotto in modo di agevolare i millenials e rendere il cinema attraente come lo era per i baby boomers".

"C'è un motivo per cui oggi, nei cinema, gli spettatori vengono invitati a spegnere i telefonini prima dell'inizio del film. I più anziani non tollerano avere vicino persone che, durante il film, chattano, inviano sms o si fanno selfie".

L'idea di realizzare dei cinema dove i giovani possono usare tranquillamente i loro smartphone, apparecchi da cui non possono separarsi neanche per un'ora, è venuta al CEO di AMC Entertainment, Adam Aron, che ha detto ai microfoni di Variety:Aron sostiene che bisognerebbe introdurre delle sale cinematografiche sms-friendly. E' ovvio che tutti i cellulari accesi in una sala creerebbero molta luce, disturbando la visione del film; quindi sarebbe bene creare delle sale ad hoc per maniaci delloovvero per quelli che non sanno rinunciare mai, ma proprio mai al caro telefonino. Quella di Aron è un'idea per migliorare la vita dei millenials e per rovinare quella dei più anziani. Questi ultimi, infatti, quando si recano al cinema vogliono solo osservare un film e trovano aberrante che durante lo spettacolo si possa chattare o inviare sms attraverso gli smartphone. Finora, prima dell'inizio di un film, nei cinema è stato sempre raccomandato agli spettatori di spegnere i telefonini, o quantomeno attivare la modalità 'silenzioso' della suoneria. In futuro non sarà più così, in quanto verranno create delle sale proprio per i patiti degli smartphone. La seconda catena di cinema più importante degli Usa, la AMC Entertainment è intenzionata ad attirare i millenials (giovani dai 18 ai 33 anni) con cinema smartphone-friendly. Mentre i puristi del cinema considerano l'idea blasfema, secondo il CEO di AMC Entertainment si tratta di una scelta perfettamente orientata alAron ha rivelato che le sue 346 sale cinematografiche dovrebbero essere 'ripensate' in modo da consentire l'uso dello smartphone senza infastidire gli altri spettatori. Ecco perché forse verranno create delle sale sms-friendly:Il numero uno di AMC Entertainment ha assicurato che nelle sue sale non verrà mai garantito l'utilizzo spregiudicato degli smartphone, ma verranno realizzate delle apposite sale smartphone-friendly, in modo da migliorare la vita degli anziani e deiL'obiettivo, ovviamente, non è solo quello di soddisfare le esigenze degli spettatori ma anche di fare business. Aron, a quanto pare, ha proprio il fiuto per gli affari. E' certo che le sale smartphone-friendly, una volta introdotte, si riempiranno perché sono veramente tante le persone che non possono fare a meno dei loronon solo i millenials. Una delle cose più fastidiose al cinema è vedere qualcuno che usa il telefonino per chattare, inviare sms o parlare. Aron lo sa bene, e vuole venire incontro anche ai puristi del grande schermo.