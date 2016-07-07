Loading...

Cinghiale abbattuto a Genova, ok di Doria

Redazione Avatar

di Redazione

07/07/2016

L'emergenza cinghiali selvatici a Genova è nota a tutti. Nelle ultime ore, un gruppo di tali suidi è stato avvistato nei pressi della Lanterna. Un cinghiale femmina aveva la zampa fratturata ed è stata uccisa dagli agenti.

Abbattimento cinghiale in deroga all'ordinanza comunale

Stamane sono arrivati in città 7 cinghiali: 6 sono stati bloccati e poi liberati sui colli fuori Genova; il cinghiale femmina invece è stato ucciso perché aveva la gamba rotta. Sembra che proprio il sindaco Doria abbia autorizzato l'abbattimento. La normativa comunale vieta l'abbattimento di un cinghiale. Le forze dell'ordine, i volontari, o semplici cittadini hanno l'obbligo di catturarli e liberarli in posti lontani dalla città. Stavolta, però, l'animale era in condizioni tali da giustificare l'uccisione, almeno a detta dei sindaco Doria. Negli ultimi tempi, sono aumentati gli avvistamenti di cinghiali a Genova: qualche settimana fa, ad esempio, un gruppo di tali mammiferi artiodattili è stato notato nel parco del dipartimento di Scienze politiche dell'Università. Un cinghiale è stato abbattuto, dunque, nelle ultime ore nel capoluogo ligure. E' la prima volta che a Genova viene derogata la normativa contenuta nell'ordinanza comunale sui cinghiali in città. Tali animali, infatti, devono essere catturati e poi liberati. Non devono essere assolutamente uccisi, salvo eccezioni come quella delle ultime ore.

Cinghiale femmina aveva provocato incidente stradale

Sembra che il cinghiale femmina, stamane, abbia causato un incidente stradale. La zampa gliel'ha rotta un'auto nei pressi di via Milano. Sul posto sono accorsi subito gli agenti della Polizia provinciale e della Polizia municipale. Presente anche l'assessore regionale Mai, che ha subito chiamato il sindaco Marco Doria per segnalargli l'episodio. Il primo cittadino, dunque, ha autorizzato telefonicamente l'abbattimento dell'animale. Tutta la zona è stata interdetta al traffico fino a quando l'animale è stato ucciso. Mai finora a Genova un cinghiale era stato ucciso in centro, in modo alquanto brutale. Agli animalisti non andrà sicuramente giù tale episodio e il sindaco Doria sarà ancora una volta bersagliato da critiche al vetriolo.
