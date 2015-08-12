Home Esteri Hillary Clinton: legale consegna server privato all'FBI, contiene mail importanti

di Redazione 12/08/2015

Il Washington Post ha reso noto che l'avvocato di Hillary Clinton ha acconsentito ad inviare all'FBI il server privato contenente le mail della moglie di Bill Clinton alle primarie democratiche americane, usato quando era segretario di Stato Il tabloid americano ha menzionato fonti della campagna presidenziale di Hillary Clinton, sottolineando che il legale ha deciso di consegnare agli agenti una penna Usb in cui sono state archiviate tantissime mail che l'ex first lady ha inviato precedentemente al Dipartimento di Stato. Qualche tempo fa, Hillary Clinton è stata criticata duramente poiché è stato scoperto che usava la sua mail privata quando era segretario di Stato, e non quella governativa.

