Citroen 2CV: torna un mito, tinte gialle e bianche ricordano raggio di sole

Amanti delle due ruote udite udite! La Citroen rilancerà la mitica 2CV, anche se sarà solamente un'edizione speciale. Il 'padre' della 2CV, Pierre-Jules Boulanger, descrisse così la sua 'creatura': "Voglio quattro ruote sotto ad un ombrello, capaci di trasportare una coppia di contadini, cinquanta chili di patate ed un paniere di uova attraverso un campo arato. Senza rompere un uovo".

La nuova 2CV rivive e appassionerà nuovamente gli appassionati di auto e i romantici. Fondamentale il lavoro di Guido Wilhelm, che si è basato sulla vecchia 2CV. Eugenio Franzetti, direttore comunicazione e relazioni esterne di Peugeot, Citroen/Ds Italia, ha detto che la nuova vetturetta francese emozionerà ancora con le sue tinte gialle e bianche che ricordano proprio un raggio di sole.