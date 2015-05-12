Loading...

Pillola dei 5 giorni dopo: acquisto senza prescrizione medica, Italia si adegua

12/05/2015

La rinomata pillola dei 5 giorni dopo, ellaOne, può essere acquistata nelle farmacie senza bisogno di esibire la ricetta medica. La determina dell'Aifa stabilisce "l’erogazione del farmaco anticoncezionale d’emergenza ellaOne senza prescrizione medica per le donne in età maggiore di diciotto anni e l’abolizione dell’obbligo del test di gravidanza prima di assumere il farmaco per tutte le donne (maggiorenni e minorenni)".

L'Italia, quindi, si è conformata alla normativa europea che prevede la vendita della pillola dei 5 giorni dopo senza prescrizione medica. Secondo l'Ue ellaOne è molto più efficace della classica pillola del giorno dopo se presa entro 24 ore dal rapporto.

"Il lancio di ellaOne, nel 2009, è stato considerato tra i professionisti della sanità come il nuovo farmaco di riferimento nella contraccezione d’emergenza e finora è stato utilizzato da oltre tre milioni di donne in 70 paesi nel mondo... è stato dimostrato di poter funzionare anche, quando il rischio di gravidanza è massimo, ovvero poco prima dell’ovulazione", ha spiegato il direttore generale di Hra Italia, Alberto Aiuto.

