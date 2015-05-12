Mia Martini: 20 anni fa moriva, artista unica e triste

Una delle più grandi cantautrici italiane è stata senza dubbio Mia Martini, morta il 12 maggio 1995. Aveva 47 anni. L'artista, originaria di Bagnara Calabra aveva una voce unica, amava la musica e il suo pubblico ma detestava le luci dei riflettori.

La vita non è stata tutta rose e fiori per Mia; anzi i dolori sono stati tanti, sin dall'infanzia. Il padre se ne andò di casa quando aveva solo 11 anni e dovette crescere assieme alla mamma e alle 3 sorelle, tra cui Loredana Bertè, anche lei divenuta una celebre cantante.

Un periodo buio per la Martini fu quello successivo al 1982, anno in cui si diffuse il pettegolezzo che portasse sfortuna. Nessuno, o pochi, da quel momento la chiamarono. E' stata proprio la depressione ad uccidere la cantante, il cui cadavere fu ritrovato nel 1995. Dall'autopsia emerse che il decesso fu conseguenza di un arresto cardiocircolatorio.