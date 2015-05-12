Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mia Martini: 20 anni fa moriva, artista unica e triste

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una delle più grandi cantautrici italiane è stata senza dubbio Mia Martini, morta il 12 maggio 1995. Aveva 47 anni. L'artista, originaria di Bagnara Calabra aveva una voce unica, amava la musica e il suo pubblico ma detestava le luci dei riflettori.

La vita non è stata tutta rose e fiori per Mia; anzi i dolori sono stati tanti, sin dall'infanzia. Il padre se ne andò di casa quando aveva solo 11 anni e dovette crescere assieme alla mamma e alle 3 sorelle, tra cui Loredana Bertè, anche lei divenuta una celebre cantante.

Un periodo buio per la Martini fu quello successivo al 1982, anno in cui si diffuse il pettegolezzo che portasse sfortuna. Nessuno, o pochi, da quel momento la chiamarono. E' stata proprio la depressione ad uccidere la cantante, il cui cadavere fu ritrovato nel 1995. Dall'autopsia emerse che il decesso fu conseguenza di un arresto cardiocircolatorio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pronto soccorso italiani al collasso: grave difficoltà strutturale

Articolo Successivo

Citroen 2CV: torna un mito, tinte gialle e bianche ricordano raggio di sole

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016