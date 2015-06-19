Home Esteri Clandestino si nasconde nel vano carrello aereo British Airways: cade e muore

di Redazione 19/06/2015

Chiudersi nel vano carrello di un aereo e morire alla fine del volo. Non è la scena di un film ma realtà. Protagonista di questa storia è un clandestino, partito da Johannesburg, su un volo British Airways, e diretto a Londra. Il clandestino si è nascosto nel vano carrello ma, probabilmente, non è riuscito a sopportare il lungo viaggio (13.000 km) ed è precipitato poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Heathrow, a Londra. Il cadavere del clandestino è stato scoperto su un edificio, a Richmond, poco distante da Londra. Un altro clandestino è riuscito ad arrivare a destinazione ma è stato subito trasportato in ospedale in pessime condizioni. Ora lotta tra la vita e la morte.

