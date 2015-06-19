Home Gossip Lady Gaga, fisico da urlo alle Bahamas: "Lavoro duro, gioco duro"

di Redazione 19/06/2015

Si torna a parlare di Lady Gaga, l'eccentrica e disinibita popstar newyorkese di origini italiane. Tra poco la cantante dovrà affrontare nuovi impegni lavorativi ma ora pensa a riposarsi alle Bahamas. Miss Germanotta ha postato recentemente alcuni scatti che la ritraggono in bikini ai Caraibi, meta prediletta dalla popstar. Il prossimo 19 luglio Lady Gaga tornerà al lavoro: 4 concerti al Radio City Music Hall di New York; poi altre tappe negli Usa. L'artista sarà anche guest-star dell'Umbria Jazz, a Perugia, il prossimo 15 luglio. "Lavoro duro, gioco duro. E ancora, lavoro duro e gioco più difficile", ha scritto Lady Gaga su Twitter, postando poi le immagini che la mostrano serena e con una forma fisica invidiabile alle Bahamas.

