Amazon 'rinfresca' PaperWhite e lancia Voyage: ottimi prodotti per lettura e-book

di Redazione 19/06/2015

Amazon, colosso dell'e-commerce, 'rinfresca' il suo celebre PaperWhite e lancia il Voyage. Quest'ultimo costa un po' di più rispetto al primo. Entrambi i modelli, tuttavia, sono disponibili anche in versione 3G per scaricare velocemente libri e scoprire il significato di parole che non conosciamo mediante il vocabolario presente in ogni Kindle. Punti di forza del PaperWhite: 16 tonalità di grigio e tecnologia Carta. Punti di forza del Voyage: Peso inferiore rispetto al PaperWhite e sensori sulla cornice che permettono di voltare pagina assieme al tradizionale touch dello schermo. Amazon offre ancora una volta ottimi prodotti per leggersi tanti e-book.

