Cleveland, trova pistola e uccide bimbo di un anno

Si torna a parlare dell'utilizzo di armi da parte dei bimbi negli Usa. Pistole e fucili si reperiscono facilmente. Un bambino di un anno è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un bimbo di 3 anni. Il dramma è avvenuto a Cleveland, in Ohio.

Qualcuno aveva lasciato l'arma su un tavolo. Il piccolo di 3 anni l'ha presa ed è partito il colpo fatale. In casa, nel momento della tragedia c'erano adulti ed altri bimbi. La Polizia ha iniziato ad indagare. Come mai l'arma era incustodita?