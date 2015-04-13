Loading...

Usa, video indigna comunità nera: poliziotto fredda nero disarmato

13/04/2015

Un video diffuso nelle ultime ore no farà altro che alimentare l'odio della comunità nera americana nei confronti della Polizia.

Il video mostra un poliziotto che uccide un nero disarmato. Quest'ultimo è stato prima bloccato e poi freddato. La vittima si chiamava Eric Harris e aveva 44 anni. Il poliziotto-killer è Bob Bates, 73 anni, attivo presso la riserva di Tulsa, in Oklahoma.

Bates ha confessato di aver estratto la pistola per sbaglio, credendo di aver brandito un taser. Mah...

