Usa, video indigna comunità nera: poliziotto fredda nero disarmato
di Redazione
13/04/2015
Un video diffuso nelle ultime ore no farà altro che alimentare l'odio della comunità nera americana nei confronti della Polizia.
Il video mostra un poliziotto che uccide un nero disarmato. Quest'ultimo è stato prima bloccato e poi freddato. La vittima si chiamava Eric Harris e aveva 44 anni. Il poliziotto-killer è Bob Bates, 73 anni, attivo presso la riserva di Tulsa, in Oklahoma.
Bates ha confessato di aver estratto la pistola per sbaglio, credendo di aver brandito un taser. Mah...
Articolo Precedente
Consiglio di Stato gela Lombardia: no a fecondazione eterologa a pagamento
Articolo Successivo
Cleveland, trova pistola e uccide bimbo di un anno
Redazione