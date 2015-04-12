Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Germania, Cessna 172 si schianta su autostrada: 2 vittime

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ignote le cause per cui un Cessna 172 è precipitato su un'autostrada tedesca, la A28, nei pressi di Oldenburg. La luttuosa notizia è stata riportata da diversi media tedeschi.

Il terribile incidente ha provocato il decesso di due persone; nessun automobilista, però, è rimasto coinvolto. Pare che il pilota del velivolo abbia tentato un atterraggio d'emergenza nell'aerodromo di Hude-Hatten, schantandosi poi nelle vicinanze del guardrail.

Diverse squadre di soccorritori sono accorsi sul luogo della tragedia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cleveland, trova pistola e uccide bimbo di un anno

Articolo Successivo

Gigi D'Alessio rischia condanna: offese ed aggredì fotografi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016