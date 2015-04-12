Germania, Cessna 172 si schianta su autostrada: 2 vittime

Ignote le cause per cui un Cessna 172 è precipitato su un'autostrada tedesca, la A28, nei pressi di Oldenburg. La luttuosa notizia è stata riportata da diversi media tedeschi.

Il terribile incidente ha provocato il decesso di due persone; nessun automobilista, però, è rimasto coinvolto. Pare che il pilota del velivolo abbia tentato un atterraggio d'emergenza nell'aerodromo di Hude-Hatten, schantandosi poi nelle vicinanze del guardrail.

Diverse squadre di soccorritori sono accorsi sul luogo della tragedia.