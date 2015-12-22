Clinica degli orrori: Brega Massone rischia ergastolo, uccise 4 pazienti
di Redazione
22/12/2015
L'ex primario di Chirurgica toracica della clinica Santa Rita, Pier Paolo Brega Massone rischia ergastolo perché, secondo l'accusa, uccise 4 pazientiVeramente pesante la richiesta fatta ieri, durante la requisitoria, dai pm milanesi Grazia Pradella e Tiziana Siciliano: ergastolo e 2 anni e 6 mesi di isolamento diurno. Brega Massone è accusato di omicidio volontario per il decesso di 4 pazienti. Rischia grosso anche un altro chirurgo, Fabio Presicci: i pm hanno chiesto l'ergastolo anche per lui. L'ex primario della clinica Santa Rita deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà in merito alla morte di 4 pazienti, e di lesioni a una quarantina di malati. La requisitoria dei pm è stata fatta nel corso di un processo che rappresenta un secondo filone del procedimento su quella che è stata ribattezzata la 'clinica degli orrori', dove Brega Massone eseguì interventi vani e deleteri per i malati pur di incassare rimborsi del Servizio sanitario nazionale. Brega Massone è stato condannato a 15 anni di reclusione, 7 anni fa, per truffa e lesioni ai danni di 80 pazienti. Condotta ignobile quella dell'ex primario della clinica Santa Rita che va punita severamente. L'accusa ha chiesto la condanna a 18 anni di reclusione anche per Marco Pansera, chirurgo che faceva parte dello staff della clinica degli orrori. Durante la requisitoria, il pm Grazia Predella ha sottolineato che Brega Massone è stato insensibile e si è comportato cinicamente, effettuando interventi inutili su pazienti terminali per ottenere rimborsi dal Ssn:
"Brega ha dimostrato un'indole malvagia e la sua coscienza non è la nostra di comuni cittadini e nemmeno quella di un medico. L'ex primario ha ricavato soldi dalle mutilazioni, senza guardare in faccia nemmeno ai malati terminali e seguendo una raggelante equazione tra pezzi anatomici, seno o polmoni, e rimborsi".L'obiettivo dell'ex primario della clinica degli orrori, secondo l'accusa, era quello di ottenere rimborsi dal Ssn. I pm hanno asserito che è inammissibile concedere a Brega Massone le attenuanti generiche perché, da parte sua, non c'è stata mai "commiserazione" per le vittime e neanche un "ripensamento". Emblema del cinismo di Brega Massone è la storia di Giuseppina Vailati, un'82enne colpita da una grave malattia che venne operata senza alcun motivo pur di riscuotere rimborsi.
Articolo Precedente
Miley Cyrus, Milky Milky Milky Tour termina con Pamela Anderson sul palco
Articolo Successivo
Rocco Siffredi: petizione su Change.org per educazione sessuale nelle scuole
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023